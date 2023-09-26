В России обратились к США насчет Армении

США следует воздержаться от заявлений и действий, которые могут усилить антироссийские настроения в Армении. С таким призывом выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба российского диппредставительства в Telegram-канале.

По его словам, подобные шаги служат подтверждением того, что цель американской стороны и ее союзников заключается не в нормализации ситуации в Закавказье, а в нанесении стратегического урона России и вытеснении ее из региона.

Дипломат также осудил заявления властей США о том, что Москва не является надежным партнером для Еревана в сфере безопасности.

«Подобные инсинуации местных чиновников возмутительны. Американцы, по сути, подпевают неконструктивным публичным заявлениям армянских политиков, цель которых — снять с себя ответственность за собственные "проколы" во внутренней и внешней политике», — заявил Антонов.