Приглашение в парламент Канады ветерана дивизии СС «Галичина» наглядно демонстрирует, кого чествует правительство премьер-министра Джастина Трюдо , а также заставляет задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине . Такой комментарий дало посольство РФ в Канаде, передает РИА Новости.

Приглашенный в парламент Канады пожилой украинский Ярослав Хунка оказался эсэсовцем, который воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Эта дивизия сражалась против Красной армии, а также была уличена в жестокости и непримиримости в отношении поляков, словаков, евреев и белорусов. Спикер Палаты общин Энтони Рота принес свои извинения за этот инцидент, подчеркнув, что он не знал всех деталей биографии 98-летнего Ярослава Хунки.