Посольство России обвинило Канаду в поддержке хунты на Украине
Приглашение в парламент Канады ветерана дивизии СС «Галичина» наглядно демонстрирует, кого чествует правительство премьер-министра Джастина Трюдо, а также заставляет задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине. Такой комментарий дало посольство РФ в Канаде, передает РИА Новости.
Приглашенный в парламент Канады пожилой украинский Ярослав Хунка оказался эсэсовцем, который воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Эта дивизия сражалась против Красной армии, а также была уличена в жестокости и непримиримости в отношении поляков, словаков, евреев и белорусов. Спикер Палаты общин Энтони Рота принес свои извинения за этот инцидент, подчеркнув, что он не знал всех деталей биографии 98-летнего Ярослава Хунки.
«Еще одним позорным примером является история с приглашением и чествованием овациями в парламенте Канады украинского приспешника нацистов Ярослава Хунки… Фактически это доказательство того, кого восхваляет господин Трюдо и его либеральная команда», — прокомментировало этот скандал посольство РФ в Канаде.
Дипломаты подчеркнули, что этот инцидент навсегда останется в истории канадской демократии. Они также призвали местных жителей задуматься над тем, кого прославляют их лидеры.