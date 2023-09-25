МИД России прокомментировал инцидент в Косово и Метохии
МИД России прокомментировал инцидент от 24 сентября в Косово и Метохии, в результате которого погибло несколько сербов. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
Согласно комментарию российского МИД, ситуация в Косово и Метохии является результатом политики премьер-министра Косова Альбина Курти.
«Попытки “премьера” Курти вызвать давление Запада на Сербию через нагнетание обстановки в Косово — игра с огнем, она обходится слишком дорого», — сказано в сообщении МИД.
В дипломатическом ведомстве также заявили, что возникшая ситуация демонстрирует угрозу этнических чисток в Косово, а стабилизация ситуации в регионе возможна только через выполнение резолюции СБ ООН 1244 и брюссельских договоренностей. При этом косовоалбанская полиция, согласно мнению МИД России, занимается только акциями устрашения.
«Косовоалбанская “полиция” на севере края давно дискредитировала себя ввиду систематических карательных акций против сербской общины и не занимается ничем, кроме запугивания граждан», — добавили в ведомстве.
Напомним, что 24 сентября на севере Косова в перестрелке погиб косовоалбанский полицейский. После этого косовские силовики окружили около 30 местных сербов. Это привело к новой перестрелке, во время которой было убито несколько сербов.