МИД России прокомментировал инцидент в Косово и Метохии

МИД России прокомментировал инцидент от 24 сентября в Косово и Метохии, в результате которого погибло несколько сербов. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Согласно комментарию российского МИД, ситуация в Косово и Метохии является результатом политики премьер-министра Косова Альбина Курти.

«Попытки “премьера” Курти вызвать давление Запада на Сербию через нагнетание обстановки в Косово — игра с огнем, она обходится слишком дорого», — сказано в сообщении МИД.

В дипломатическом ведомстве также заявили, что возникшая ситуация демонстрирует угрозу этнических чисток в Косово, а стабилизация ситуации в регионе возможна только через выполнение резолюции СБ ООН 1244 и брюссельских договоренностей. При этом косовоалбанская полиция, согласно мнению МИД России, занимается только акциями устрашения.

«Косовоалбанская “полиция” на севере края давно дискредитировала себя ввиду систематических карательных акций против сербской общины и не занимается ничем, кроме запугивания граждан», — добавили в ведомстве.