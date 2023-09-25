Медведев призвал не допускать дестабилизации из-за мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране нельзя допускать дестабилизации обстановки из-за конфликтов между мигрантами и местными жителями. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Медведев сделал во время заседания комиссии Совета безопасности России по миграционной политике.

«Пребывание сотен тысяч мигрантов в российских регионах порождает ряд существенных проблем», — считает он.

Медведев также добавил, что к таким проблемам относится преступность среди иностранцев, а также конфликты с местными жителями.

«Такие случаи в силу понятных причин, как и в других частях мира, получают большой резонанс и дестабилизируют общественно-политическую обстановку. <...> Допускать этого нельзя», — подчеркнул он.