МИД РФ выразил протест послу Болгарии

Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был вызван в МИД РФ в связи с высылкой священников Русской православной церкви (РПЦ) из этой страны. Ему заявлено, что эта антироссийская провокация болгарских властей обернется неприятными последствиями для Софии.

"25 сентября в МИД России был вызван посол Болгарии Атанас Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии, - говорится в сообщении МИД РФ. - Отмечено, что очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евроатлантические установки по "борьбе с российским влиянием", неизбежно обернется неприятными последствиями - прежде всего для его инициаторов".