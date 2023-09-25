МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес Москвы

Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России, заявили в МИД РФ. Документ опубликован на сайте ведомства.

В воскресенье, 24 сентября, Пашинян на фоне ситуации в Нагорном Карабахе обратился к гражданам Армении. В своем послании он рассказал о внутренней и международной повестке, пообещал принять беженцев из непризнанной республики.

Кроме того, премьер позволил себе ряд резких высказываний в адрес союзников и противников.

В МИД отметили, что обращение Пашиняна вызывает отторжение. В ведомстве добавили, что в нем содержится попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике и переложить вину на Москву.

По мнению дипломатов, премьер фактически признал, что на протяжении многих лет власти Армении сознательно готовились развернуть республику от России в сторону Запада.

«Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве заметили, что безответственный подход команды Пашиняна к решению ключевых вопросов вызвал недовольство у части армянского общества, что выразилось в народных протестах.