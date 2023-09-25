Посол России в Сербии сравнил ситуации на Украине и в Косово

Параллели между негативным развитием ситуации на Украине и в Косово и Метохии под влиянием Запада становятся все более явными. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

В понедельник, 25 сентября, президент Сербии Александр Вучич провел встречу с послом России. В ходе нее Боцан-Харченко выслушал просьбы и позицию Сербии по ситуации в Косово и этнической чистке, проводимой Приштиной.

Дипломат заявил журналистам, что сербский президент подробно проинформировал его о событиях в Косово в присутствии замглавы правительства и главы МИД Ивицы Дачича. Он отметил, что существует параллель между ситуацией на Украине и вокруг нее и ситуацией в Косово.

«Так же как там намеренно не выполняются мирные соглашения, как там все прикрывается заявлениями Запада о том, что их надо выполнять, здесь так же американцы и ЕСовцы ежедневно твердят и призывают, якобы Приштину к выполнению Брюссельских договоренностей, но ничего не делается, и эскалация насилия, притеснения сербов продолжаются», — заявил Боцан-Харченко.