С подачи властей Армении в армянских СМИ развёрнута настоящая антироссийская вакханалия, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Как отметили в ведомстве, безответственный подход команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна по отношению к армянам в Карабахе вызвал недовольство у части армянского общество, что привело к протестам.

В МИД опровергли утверждения о том, что эти протесты якобы инспирированы Москвой.

«На таком фоне явно с подачи властей в армянских СМИ развёрнута настоящая антироссийская вакханалия», — говорится в заявлении.