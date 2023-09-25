Патрушев провел переговоры с коллегами из Омана

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита в Оман провел переговоры со своими коллегами из этой страны, в том числе с генсеком Совета национальной безопасности Идрисом аль-Кинди.
"В Маскате Патрушев провел переговоры с главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани. Обсужден широкий круг российско-оманского взаимодействия в различных сферах. Кроме того, состоялась встреча Патрушева с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом аль-Кинди", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.