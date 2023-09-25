Глава МИД Южной Корей Пак Чин в интервью Yonhap News TV заявил, что Сеул может ввести санкции против России, в случае возобновления военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

По его словам, к возможным ограничениям могу присоединиться и другие страны.

«Я думаю, что международное сообщество должно консолидироваться и принять меры, которые удержат Россию и Северную Корею от опасного пути», - подчеркнул министр.

При этом на вопрос о наличии подтверждённой информации о подобных сделках между Москвой и Пхеньяном Пак Чин ответил, что Сеул «внимательно следит за обсуждениями и действиями».