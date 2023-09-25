Путин поручил Генпрокуратуре не ослаблять внимание к сфере ОПК

"Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена", - сказал он на встрече с генпрокурором РФ Игорем Красновым.