Захарова анонсировала ответ России на заявления Пашиняна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти дадут ответ на «несоответствующие действительности» заявления властей Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что структуры внешней безопасности, в которых состоит Армения, оказались неэффективны. По его словам, это продемонстрировали «нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы». Армения - член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит Россия.

Пашинян подчеркнул, что события в Нагорном Карабахе подняли «серьезные вопросы относительно целей и мотивов деятельности российских миротворческих войск» в регионе.

Также он обвинил союзников Армении в попытках «показать уязвимость» страны и «обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство».

Захарова подчеркнула, что в Москве обратили внимание «на целую серию несоответствующих действительности» заявлений армянских властей.

Она отметила, что заявления Пашиняна «идут вразрез» с развитием двусторонних отношений России и Армении.