Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

В России 30 сентября будут отмечать День воссоединения РФ с новыми регионами. Соответствующие изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» одобрил Совет Федерации на заседании в понедельник, 25 сентября.

Теперь эта дата будет значиться в новейшей истории России как день вхождения в состав РФ Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Идею празднования внес в Государственную думу президент Владимир Путин в середине сентября. Несколькими днями позже законодательный орган России одобрил поправки в закон.