Восхваление в парламенте Канады престарелого бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки было фарсом, который может привести к глобальной катастрофе. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Накануне украинский президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал экс-бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону присутствующих, а возле него стоит канадский премьер-министр Джастин Трюдо, подписана как: "Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны".