Рогозин впервые принял участие в заседании СФ в должности сенатора

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял первое участие в заседании Совета Федерации после назначение на должность сенатора от Запорожской области.

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Перед началом мероприятий Дмитрия Рогозина представила спикер СФ Валентина Матвиенко. Трансляция велась на официальном сайте Совета Федерации.

"Какие к нам приходят глыбы, мастодонты, которые, конечно же, будут очень полезны в работе нашего Совета Федерации", — сказала она.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщал, что Дмитрий Рогозин не получит руководящую должность в Совете Федерации и останется рядовым сенатором. Источник уточнил, что Рогозина, который после отставки с поста главы "Роскосмоса" оставался без работы, "нужно было куда-то трудоустроить".