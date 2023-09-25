Глава Мистерства внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Ереван с офицальным визитом.

Об этом сообщает Telegram-канале «МВД МЕДИА».

«Сегодня министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл в город Ереван», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в армянской столице Колокольцев примет участие в заседании Объединённой коллегии МВД России и Армении.