Кремль: выборы в новых регионах РФ прошли в правовом поле

Говоря об итогах прошедшего там голосования, он подчеркнул, что Кремль желает успехов руководителям новых регионов. По словам Пескова, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области сейчас получают помощь от всей страны, так будет продолжаться и дальше.