Кремль: выборы в новых регионах РФ прошли в правовом поле
«Они состоялись», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Говоря об итогах прошедшего там голосования, он подчеркнул, что Кремль желает успехов руководителям новых регионов. По словам Пескова, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области сейчас получают помощь от всей страны, так будет продолжаться и дальше.
«И в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые связаны с действиями Киева, и так далее, и тому подобное. Эта работа продолжится на постоянной основе», — отметил пресс-секретарь российского лидера.