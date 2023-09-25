Совфед переназначил Зорькина председателем Конституционного суда РФ
Совет Федерации на пленарном заседании 25 сентября единогласно поддержал кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда России.
Ранее его кандидатуру на этот пост поддержал Комитет палаты регионов по конституционному законодательству и государственному строительству.
80-летний Валерий Зорькин возглавляет КС РФ с 21 марта 2003 года. Также он занимал этот пост в 1991-1993 годах.
Такое постоянство объяснила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Председатель Конституционного суда — это особая исключительная должность, требующая и высокой профессиональной квалификации, и опыта, и государственности, и патриотизма, и самое главное — честности и принципиальности. Валерий Дмитриевич обладает всеми этими качествами, что он не раз доказывал в самые непростые моменты истории нашей страны», — сказала спикер.
Ранее председателя Конституционного суда избирали сами судьи. После реформы парламента в 2009 году кандидатура председателя суда вносится президентом на рассмотрение Совета Федерации.