Совфед переназначил Зорькина председателем Конституционного суда РФ

«Председатель Конституционного суда — это особая исключительная должность, требующая и высокой профессиональной квалификации, и опыта, и государственности, и патриотизма, и самое главное — честности и принципиальности. Валерий Дмитриевич обладает всеми этими качествами, что он не раз доказывал в самые непростые моменты истории нашей страны», — сказала спикер.