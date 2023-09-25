Песков: российские миротворцы в Карабахе проявляют героизм

Россия не согласна с попытками обвинить российских миротворцев, которые проявляют героизм в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с попытками возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции», — сказал Песков.

По его словам, упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может.