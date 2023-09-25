Песков: ситуация в Косове сложная, Москва отмечает предвзятое отношение к сербам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ситуацию в частично признанной республике Косово непростой, а также заявил, что Россия отмечает предвзятое отношение к сербам.

«Ситуации крайне непростая. Мы видим предвзятое отношение к сербам», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва внимательно следит за этой напряжённой и потенциально опасной ситуацией.