Совфед намерен продолжить работу по укреплению суверенитета России

"Сейчас на рассмотрении в Государственной думе находится дополнительный ряд законопроектов, разработанных в том числе при участии сенаторов. Рассчитываем на их скорейшее принятие. Напомню, что президент назвал вопросом справедливости предоставление равных прав всем, кто защищает нашу Родину - и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов", - сказала она.