В Совфеде отреагировали на запрет Карлсону взять интервью у Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает запрет правительства США журналисту Такеру Карлсону брать интервью у Владимира Путина ограничением свободы слова при "полном молчании" западных СМИ. В в своем Telegram-канале он написал , что эти медиа "ненавидят Карлсона".
"И неудивительно, что они полностью обошли молчанием запрет со стороны властей США журналисту Такеру Карлсона взять интервью у Владимира Путина. Карлсона либеральные СМИ ненавидят за то, что он от них независим и разоблачает их фейки, подлоги и замалчивание скандальных фактов, касающихся администрации Байдена", — написал Пушков.
По словам парламентария, либеральные западные СМИ превратились в "подотряд глубинного государства США". Он напомнил, как "они пытались протащить Хиллари Клинтон в президенты США и пытались утопить Трампа", а также вбрасывали ложную информацию о внутренней и внешней политике Вашингтона.
Ранее Такер Карлсон в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche заявил, что американское правительство ему брать интервью у президента России Владимира Путина.
"Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня", — сказал Карлсон.