В Совфеде отреагировали на запрет Карлсону взять интервью у Путина

"И неудивительно, что они полностью обошли молчанием запрет со стороны властей США журналисту Такеру Карлсона взять интервью у Владимира Путина. Карлсона либеральные СМИ ненавидят за то, что он от них независим и разоблачает их фейки, подлоги и замалчивание скандальных фактов, касающихся администрации Байдена", — написал Пушков.