Комитет СФ рекомендовал назначить Зорькина председателем Конституционного суда

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что на заседании 25 сентября сенаторы Совета Федерации рассмотрят вопрос о повторном назначении Зорькина.

В этом году Зорькину исполнилось 80 лет. Он является заслуженным юристом РФ. В начале 1990-х он помогал разрабатывать проект Конституции России, а осенью 1991 года его назначили председателем КС РФ.