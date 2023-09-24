В Совете Федерации после выборов появятся 24 новых сенатора, 26 переподтверждают свои полномочия. Об этом сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.

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Верхняя палата российского парламента открывает осеннюю сессию в полном составе в количестве 178 сенаторов, в том числе полностью представлены новые регионы.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) за четкую организацию выборов. Глава государства отметил, что российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире и постоянно совершенствуется, а также перечислил принципы работы ЦИК.