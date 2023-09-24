Путин поприветствовал участников фестиваля «Поют дети России»
Фестиваль «Поют дети России» стал настоящим праздником для любителей музыки и хорового пения, для любителей музыки, следует из приветствия президента России Владимира Путина.
«Приветствую вас в Астрахани, в финале Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Ваш замечательный фестиваль – всегда настоящий праздник для любителей музыки и хорового пения, ведь в нем принимают участие юные исполнители, живущие в разных регионах нашей огромной страны, а также известные певцы, звезды оперной сцены», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что такие необычные проекты объединяют молодежь, служат развитию песенной культуры, творческому воспитанию личности, приобщают молодое поколение к богатейшим традициям и ценностям нашего искусства.