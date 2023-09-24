Путин поприветствовал участников фестиваля «Поют дети России»

«Приветствую вас в Астрахани, в финале Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Ваш замечательный фестиваль – всегда настоящий праздник для любителей музыки и хорового пения, ведь в нем принимают участие юные исполнители, живущие в разных регионах нашей огромной страны, а также известные певцы, звезды оперной сцены», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.