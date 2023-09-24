В Госдуме усмотрели в обращении Пашиняна намёк на выход Армении из ОДКБ
Премьер-министр страны последовательно проводит политику по снижению влияния России в регионе.
В дальнейшем Никол Пашинян также будет настаивать о выводе российской 102-й военной базы из Гюмри. Такое мнение в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Это [послание премьер-министра Армении — прим. ГМ] означает дальнейшие шаги Пашиняна по всемерному сокращению российского влияния и присутствия в Армении. Это пролог дальнейших действий. Через какое-то время, не уверен, что завтра, но мы услышим призывы к тому, чтобы выйти, наконец, из ОДКБ, убрать российскую базу из Гюмри. Это всё линия, которую он продолжает и развивает, не обращая никакого внимания на то, что конкретные люди в Нагорном Карабахе сегодня спасаются в расположении российского миротворческого контингента. А он сам давно кинул своих соотечественников и не собирается их защищать, если только на словах».
Сегодня Никол Пашинян в послании гражданам объявил о пересмотре структуры безопасности Армении. По словам премьер-министра, события последних дней показали, что внутреннюю и внешнюю структуру безопасности страны нужно перестраивать.
Союзники Армении преследуют цель показать уязвимость республики и отсутствие для неё возможности иметь независимое государство, отметил он. Армянский премьер заявил, что военные действия Азербайджана нарушили «дипломатическую этику отношений, все нормы корректности, взятые договорами обязательства».
В январе 2023 года власти Армении отказались от проведения учений ОДКБ на своей территории. Пашинян назвал тогда проведение мероприятия «нецелесообразным». 5 сентября Армения отозвала постпреда в ОДКБ.