В Госдуме усмотрели в обращении Пашиняна намёк на выход Армении из ОДКБ

«Это [послание премьер-министра Армении — прим. ГМ] означает дальнейшие шаги Пашиняна по всемерному сокращению российского влияния и присутствия в Армении. Это пролог дальнейших действий. Через какое-то время, не уверен, что завтра, но мы услышим призывы к тому, чтобы выйти, наконец, из ОДКБ, убрать российскую базу из Гюмри. Это всё линия, которую он продолжает и развивает, не обращая никакого внимания на то, что конкретные люди в Нагорном Карабахе сегодня спасаются в расположении российского миротворческого контингента. А он сам давно кинул своих соотечественников и не собирается их защищать, если только на словах».