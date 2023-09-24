Путин встретится с новоизбранными главами регионов
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с главами регионов, избранными во время Единого дня голосования. Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
«Президент уже побывал на инаугурации мэра Москвы, а на предстоящей неделе пообщается со всеми избранными главами регионов», - сообщил Зарубин.
По его словам, это будет « вовсе не торжественное мероприятие, а конкретные рабочие установки».
Также в планах Путина – совещания с кабмином, членами Совбеза. Намечены и международные контакты.
Официально о графике главы государства на следующую неделю пока не сообщалось.
Ранее ЦИК подвела итоги Единого дня голосования в России. Комиссия заявила, что он прошел без серьезных нарушений и при высокой явке.
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