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Пушилин назначил Наталью Никонорову сенатором от ДНР в Совфеде

Бывший министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова назначена сенатором Совета Федерации от ДНР. Это следует из указа главы республики Дениса Пушилина, опубликованного на его сайте.

Пушилин назначил Наталью Никонорову сенатором от ДНР в Совфеде
© РИА Новости

"Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой Народной Республики Никонорову Наталью Юрьевну. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа.

Ранее бывший советник Пушилина Александр Волошин был делегирован в Совет Федерации от законодательной власти республики. Соответствующее решение было принято на первом после выборов заседании Народного совета (парламента) ДНР.