В Крыму отреагировали на призыв Киева покинуть полуостров

«Мы эти высказывания уже слышали. Мол, вот скоро, вот еще чуть-чуть и так далее, а в итоге, как показывает история, все — политическое пустословье», — отреагировал он и добавил, что тема возврата Крыма нужна Киеву для «замыливания глаз западным кураторам».