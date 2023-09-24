Запланированный визит Лаврова в Пхеньян вызвал активные спекуляции в Южной Корее

Южнокорейские издания активно процитировали высказывания главы МИД РФ Сергей Лаврова, который 23 сентября в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что намерен в октябре посетить Пхеньян. Министр иностранных дел России пояснил, что эта поездка является следствием договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося 13 сентября на российском космодроме Восточный саммита Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Хотя дипломат не стал вдаваться в подробности по поводу целей своей поездки, но в Южной Корее предположили, что министр будет готовить возможную встречу Путина и Кима уже в КНДР. Напомним, что во время общения с российским президентом северокорейский вождь пригласил Владимира Путина посетить Страну чучхе, предложение было принято. В этой связи в южнокорейских политологических кругах стали рассуждать по поводу того, что может быть в повестке дня возможного саммита и как это отразится на ситуации в Восточной Азии вообще и вокруг Корейского полуострова в частности.

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В Сеуле прогнозируют активизацию блокового противостояния по линиям США-Южная Корея-Япония и Россия-Китай-КНДР, не исключая, что накал страстей может быть даже более высоким, чем во времена холодной войны.

Отметим, что на днях стало заметно и резкое охлаждение в отношениях между Москвой и Сеулом. Южной Корее не понравился тот факт, что Ким Чен Ын посетил Россию. Кроме того, в ходе выступления на Генассамблее ООН президент РК Юн Сок Ёль позволил себе прямые выпады против России, на что в Москве публично отреагировали.

С другой стороны, 18 августа в Кэмп-Дэвиде (США) прошла трехсторонняя встреча лидеров Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии. По ее итогам политики подписали документы, где содержится критика в адрес трех стран, которые союзники открыто назвали своими противниками - Китай, Россию и Северную Корею. Свое сотрудничество в военной сфере Вашингтон, Сеул и Токио считаю оправданным, но критикуют сближение своих противников.