Володин отметил важность развития межпарламентских отношений между РФ и Монголией
Россия и Монголия должны развивать эффективные формы сотрудничества для обеспечения нового уровня межпарламентских отношений. Такое заявление сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, пишет ТАСС.
«Мы должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные, и конечно, межпарламентский формат», — сказал он.
Володин заверил, что для России очень важно развитие отношений с Монголией, а также посетовал, что долгое время у двух стран не было активных межпарламентских коммуникаций. Визит Занданшатара в Москву «сделал многое, чтобы активизировать эти контакты».
Спикер ГД напомнил, что уже в понедельник в Монголии состоится первое заседание Межпарламентской комиссии высокого уровня. Необходимо, чтобы там между Москвой и Улан-Батор закрепились новые отношения, базирующиеся на обязательствах и системной основе. Это позволит странам добиться нового уровня взаимодействия, при котором высокопоставленные лица смогли бы в рамках парламентского измерения обсуждать вопросы гармонизации законодательства и говорить о развитии экономики, торговых отношений, решении вопросов в сфере транспорта, финансов и многое другое, подчеркнул Володин.