Володин отметил важность развития межпарламентских отношений между РФ и Монголией

Россия и Монголия должны развивать эффективные формы сотрудничества для обеспечения нового уровня межпарламентских отношений. Такое заявление сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, пишет ТАСС.

«Мы должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные, и конечно, межпарламентский формат», — сказал он.

Володин заверил, что для России очень важно развитие отношений с Монголией, а также посетовал, что долгое время у двух стран не было активных межпарламентских коммуникаций. Визит Занданшатара в Москву «сделал многое, чтобы активизировать эти контакты».