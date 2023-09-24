В Госдуме ответили на призыв Киева выехать населению из Крыма

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением депрессии от неудач на фронте призыв украинских властей к жителям Крыма покинуть полуостров на период «деоккупации». Об этом пишет РИА Новости.

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«Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части ВСУ позорно бежали из Крыма. Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда», — отметил он.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своих соцсетях призвала крымчан покинуть полуостров и переждать «деоккупации» на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах.

На это Леонид Ивлев заявил, что Верещук «ведет себя как курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо».

По словам депутата Госдумы, Крым надежно защищен, а крымчане со всей страной готовятся отметить десятилетие референдума о воссоединении с Россией.

В сентябре глава крымского парламента Владимир Константинов призвал украинского лидера Владимира Зеленского забыть о Крыме и готовить Украину к новому административному делению.