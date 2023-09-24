Путин поздравил ЦИК с 30-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Центризбирком с 30-летием, отметив созданные в стране условия для свободного волеизъявления каждого гражданина.
"Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей и, конечно же, всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе", - заявил глава государства в видеообращении по случаю 30-летия ЦИК.
Он отметил, что за этот период российская избирательная система прошла большой путь, она постоянно совершенствуется, "в ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики, гармонично сочетаются традиции и новаторство".
"Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах, делать это по месту жительства или по месту фактического нахождения, на избирательном участке или на дому, в тот день, когда это удобно, ведь сейчас есть возможность проголосовать в течение нескольких дней", - подчеркнул президент РФ.
Он поблагодарил ЦИК за четкую и выверенную организацию избирательных процессов.
"Вы независимые в своей работе, начальников над вами нет, все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности. От вашего профессионализма, объективности и прозрачности организации выборов во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов. Вы делаете все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона", - сказал Путин.
Президент обратил внимание, что в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным.
"На избирательных участках создана уникальная, не имеющая аналогов система видеонаблюдения. Используются современные технические средства, позволяющие автоматизировать обработку голосов избирателей. Во многих субъектах Федерации применяется дистанционное электронное голосование", - сказал Путин.