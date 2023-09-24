Путин поздравил ЦИК с 30-летием

"Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах, делать это по месту жительства или по месту фактического нахождения, на избирательном участке или на дому, в тот день, когда это удобно, ведь сейчас есть возможность проголосовать в течение нескольких дней", - подчеркнул президент РФ.