Лавров заявил о планах посетить КНДР

«В соответствии с тем, о чем договорились [лидер КНДР] Ким Чен Ын и президент [России Владимир] Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые действительно в следующем месяце могут состояться», — отметил глава ведомства.