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Лавров заявил о нереализуемости формулы мира Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нереализуемости формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров высказался о формуле мира Зеленского
© Lenta.ru

Во время разговора главы МИД России с журналистами прозвучал вопрос, в каком формате будут возможны переговоры между Владимиром Путиным и Зеленским и не станут ли президентские выборы препятствием для переговоров, если президент Украины отзовет декрет на запрет мирных переговоров.

Лавров указал, что Зеленский пока не отменил декрет.

«Он [Зеленский] носится по всему миру и просит у всех денег, внимание. Это не в наших правилах — мы руководствуемся голой действительностью, а она такова: Зеленский и те, кто им руководит, в один голос говорят, что никакой другой основы для мира, кроме формулы Зеленского, не существует. Она абсолютно нереализуема, и все это знают», — посчитал министр.

Он также прокомментировал утверждение Запада о том, что Россию надо победить на поле боя:

«Мы делаем выводы — никто не хочет всерьез показать понимание происходящего. В этих условиях — раз на поле боя, то на поле боя, давайте».

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расширить состав Совета Безопасности ООН.

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