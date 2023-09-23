Лавров высказался о формуле мира Зеленского

Лавров заявил о нереализуемости формулы мира Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нереализуемости формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».
Во время разговора главы МИД России с журналистами прозвучал вопрос, в каком формате будут возможны переговоры между Владимиром Путиным и Зеленским и не станут ли президентские выборы препятствием для переговоров, если президент Украины отзовет декрет на запрет мирных переговоров.
Лавров указал, что Зеленский пока не отменил декрет.
«Он [Зеленский] носится по всему миру и просит у всех денег, внимание. Это не в наших правилах — мы руководствуемся голой действительностью, а она такова: Зеленский и те, кто им руководит, в один голос говорят, что никакой другой основы для мира, кроме формулы Зеленского, не существует. Она абсолютно нереализуема, и все это знают», — посчитал министр.
Он также прокомментировал утверждение Запада о том, что Россию надо победить на поле боя:
«Мы делаем выводы — никто не хочет всерьез показать понимание происходящего. В этих условиях — раз на поле боя, то на поле боя, давайте».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расширить состав Совета Безопасности ООН.