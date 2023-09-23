Лавров высказался о формуле мира Зеленского

«Он [Зеленский] носится по всему миру и просит у всех денег, внимание. Это не в наших правилах — мы руководствуемся голой действительностью, а она такова: Зеленский и те, кто им руководит, в один голос говорят, что никакой другой основы для мира, кроме формулы Зеленского, не существует. Она абсолютно нереализуема, и все это знают», — посчитал министр.