Он отметил, что США и европейские страны часто не выполняют свои обещания и не соблюдают принятые обязательства, включая письменные и юридически обязывающие документы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Запад «империей лжи» во время своего выступления на совещании по экономическим вопросам и санкциям, введенным в отношении России. Он также напомнил, что западное сообщество пытается реализовать санкции против России.