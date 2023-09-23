Захарова пошутила об изоляции РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про "изоляцию" от прессы после общения министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями СМИ, которое продлилось более часа.

"Мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас. Всем спасибо", - сказала дипломат, завершая пресс-конференцию по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Лавров, отвечая на вопросы западных журналистов о том, что якобы российская делегация на сессии Генеральной Ассамблеи ООН была в изоляции, опроверг это предположение и указал, что не скучал на сессии, "поскольку здесь есть чем заниматься".

Он также подчеркнул, что представители России "работают с теми, кто уважает себя и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него цыкнули из Вашингтона".

Пресс-конференция Лаврова в ООН, которую он традиционно проводит по итогам выступления, стала одним из самых ожидаемых событий недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации среди иностранных журналистов.