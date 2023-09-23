Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов в своем Telegram-канал предложил экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону заново пройти курс истории в русской школе. Так он отреагировал на оценку политиком итогов Второй мировой войны.

Предлагаю Джонсону, который внешне напоминает второгодника, пойти в русскую школу в Запорожской области, сесть за парту и восполнить все свои пробелы в истории, чтобы впредь не выглядеть столь глупо и бестолково, — написал Рогов.

Комментируя заявление Джонсона о том, что Запад выиграл Вторую мировую войну, в том числе с «украинской помощью», Рогов предположил, что экс-премьер стал жертвой «неполноценной британской системы образования». По его мнению, курс истории в школах Соединенного Королевства подается «шиворот навыворот», для убеждения подрастающего поколения в псевдовеличии Британии.