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Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано

Российский лидер Владимир Путин выразил президенту Италии Серджо Матарелле соболезнования в связи со смертью экс-президента страны Джорджо Наполитано.

Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
© RT на русском

«Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего Президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано

Он назвал Наполитано выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом Италии.

Российский лидер напомнил, что в юности Наполитано боролся с фашизмом в рядах Сопротивления.