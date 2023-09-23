Сальдо избрали губернатором Херсонской области

"Я буду с честью выполнять обязательства, потому что это высокое доверие, но еще и не менее большая ответственность за все то, что происходит в регионе, и какая Херсонская область будет в ближайшие пять лет. Наша задача - сделать все, чтобы соответствовать этому неимоверному доверию и вниманию", - подчеркнул Сальдо после объявления итогов тайного голосования депутатов.