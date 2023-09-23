Сальдо избрали губернатором Херсонской области
Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на должность губернатора Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.
Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Херсонской областной думы представил на этот пост трех кандидатов по специальному поручению президента РФ Владимира Путина. В их число, помимо Сальдо, вошли Иван Шумаков и Игорь Шепелин. Депутаты единогласно приняли решение в пользу Сальдо.
"В первую очередь, я хочу всех депутатов поздравить с избранием. Это первый состав законодательного собрания Херсонской области новейшего времени, когда регион вернулся в состав России. Все решения, которые сейчас принимает законодательное собрание, уже вошли в историю Херсонской области и всей России", - отметил Кириенко.
"Я буду с честью выполнять обязательства, потому что это высокое доверие, но еще и не менее большая ответственность за все то, что происходит в регионе, и какая Херсонская область будет в ближайшие пять лет. Наша задача - сделать все, чтобы соответствовать этому неимоверному доверию и вниманию", - подчеркнул Сальдо после объявления итогов тайного голосования депутатов.
О Сальдо
Сальдо родился 12 июня 1956 года в Октябрьском селе Николаевской области Украинской ССР. В 1978 году окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство", кандидат экономических наук.
С 2002 по 2012 год был мэром Херсона. Трижды избирался на этот пост: в 2002, 2006 и 2010 годах. Был признан лучшим городским головой Украины в рамках общенациональной программы "Человек года - 2008". В 2012-2014 годах Сальдо был депутатом Верховной рады Украины VII созыва. В феврале 2014 года выступал с критикой "евромайдана".
В ходе специальной военной операции большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. На освобожденной территории была сформирована военно-гражданская администрация (ВГА). 26 апреля 2022 года Сальдо был назначен председателем ВГА Херсонской области. 11 июня первым в регионе получил российский паспорт. 4 октября 2022 года Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области.