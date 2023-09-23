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Сальдо избрали губернатором Херсонской области

Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на должность губернатора Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

Сальдо избрали губернатором Херсонской области
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Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Херсонской областной думы представил на этот пост трех кандидатов по специальному поручению президента РФ Владимира Путина. В их число, помимо Сальдо, вошли Иван Шумаков и Игорь Шепелин. Депутаты единогласно приняли решение в пользу Сальдо.

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"В первую очередь, я хочу всех депутатов поздравить с избранием. Это первый состав законодательного собрания Херсонской области новейшего времени, когда регион вернулся в состав России. Все решения, которые сейчас принимает законодательное собрание, уже вошли в историю Херсонской области и всей России", - отметил Кириенко.

"Я буду с честью выполнять обязательства, потому что это высокое доверие, но еще и не менее большая ответственность за все то, что происходит в регионе, и какая Херсонская область будет в ближайшие пять лет. Наша задача - сделать все, чтобы соответствовать этому неимоверному доверию и вниманию", - подчеркнул Сальдо после объявления итогов тайного голосования депутатов.

О Сальдо

Сальдо родился 12 июня 1956 года в Октябрьском селе Николаевской области Украинской ССР. В 1978 году окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство", кандидат экономических наук.

С 2002 по 2012 год был мэром Херсона. Трижды избирался на этот пост: в 2002, 2006 и 2010 годах. Был признан лучшим городским головой Украины в рамках общенациональной программы "Человек года - 2008". В 2012-2014 годах Сальдо был депутатом Верховной рады Украины VII созыва. В феврале 2014 года выступал с критикой "евромайдана".

В ходе специальной военной операции большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. На освобожденной территории была сформирована военно-гражданская администрация (ВГА). 26 апреля 2022 года Сальдо был назначен председателем ВГА Херсонской области. 11 июня первым в регионе получил российский паспорт. 4 октября 2022 года Путин назначил Сальдо врио губернатора Херсонской области.