Лавров и глава МИД Мексики заявили о планах развивать диалог в рамках ООН и G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Мексики Алисия Барсена провели переговоры на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выразив заинтересованность в продолжении двустороннего сотрудничества в рамках международной организации.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Также участники встречи указали на необходимость поддерживать контакты посредством взаимодействия в формате "Большой двадцатки" (G20) и АТЭС, сообщается в Telegram-канале российского МИД. В заявлении указано, что в ходе переговоров министры обменялись мнениями по ключевым глобальным и региональным вопросам. Кроме того, они подтвердили приверженность Москвы и Мехико соблюдению принципов международного права и выразили готовность совместно искать пути решения актуальных проблем.

"Выражена заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в ООН, Группе двадцати, АТЭС и других многосторонних форумах", — добавили представители внешнеполитического ведомства РФ.