Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Закавказье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердили на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН настрой на наращивание политического диалога и обсудили ситуацию в Закавказье.

"Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес", - отметили на Смоленской площади.

"Проведен заинтересованный обмен мнениями по ключевым международным темам. Затронута актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Закавказье", - добавили в дипведомстве.