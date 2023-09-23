Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Закавказье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердили на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН настрой на наращивание политического диалога и обсудили ситуацию в Закавказье.
"Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес", - отметили на Смоленской площади.
"Проведен заинтересованный обмен мнениями по ключевым международным темам. Затронута актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Закавказье", - добавили в дипведомстве.
Кроме того, как подчеркнули в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня.