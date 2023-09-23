Минцифры хочет внедрить подтверждение личности россиян до 14 лет в систему ЕСИА

"На текущий момент правилами использования ЕСИА не предусмотрено способов завершения регистрации для физических лиц, не достигших 14-летнего возраста. Одновременно для всех несовершеннолетних граждан будет создан удобный способ подтверждения личности при завершении регистрации в ЕСИА, не требующий очного посещения несовершеннолетними гражданами и их законными представителями многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", - указано в пояснительной записке.