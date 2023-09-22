Вершинин: у США нет права обсуждать вопросы приверженности ДВЗЯИ других стран
Отказавшиеся от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний США не имеют права обсуждать вопросы приверженности других стран ему. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Его слова приводит «РИА Новости».
Вершинин отметил, что США «пытаются бросить тень на государства, придерживающиеся ДВЗЯИ, в том числе Россию, обвиняя их в деструктивных действиях и в отношении договора». При этом, по его словам, делают это «голословно, без конкретных доводов», тогда как лучше бы пересмотрели свое негативное решение относительно договора.
«Убеждены, что у страны, которая сама не собирается ратифицировать ДВЗЯИ, нет ни формальных, ни моральных оснований и права даже обсуждать вопросы приверженности договору других государств», — заключил Вершинин.
Ранее замглавы МИД РФ заявлял https://news.rambler.ru/politics/51468343-vershinin-rf-prodolzhit-soblyudat-moratoriy-na-yadernye-ispytaniya/, что Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания при условии, что другие страны поступят также.