Вершинин: у США нет права обсуждать вопросы приверженности ДВЗЯИ других стран

Отказавшиеся от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний США не имеют права обсуждать вопросы приверженности других стран ему. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин . Его слова приводит «РИА Новости».

Вершинин отметил, что США «пытаются бросить тень на государства, придерживающиеся ДВЗЯИ, в том числе Россию, обвиняя их в деструктивных действиях и в отношении договора». При этом, по его словам, делают это «голословно, без конкретных доводов», тогда как лучше бы пересмотрели свое негативное решение относительно договора.