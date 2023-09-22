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Вершинин: у США нет права обсуждать вопросы приверженности ДВЗЯИ других стран

Отказавшиеся от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний США не имеют права обсуждать вопросы приверженности других стран ему. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Его слова приводит «РИА Новости».

Вершинин: у США нет права обсуждать вопросы приверженности ДВЗЯИ других стран
© РИА Новости

Вершинин отметил, что США «пытаются бросить тень на государства, придерживающиеся ДВЗЯИ, в том числе Россию, обвиняя их в деструктивных действиях и в отношении договора». При этом, по его словам, делают это «голословно, без конкретных доводов», тогда как лучше бы пересмотрели свое негативное решение относительно договора.

«Убеждены, что у страны, которая сама не собирается ратифицировать ДВЗЯИ, нет ни формальных, ни моральных оснований и права даже обсуждать вопросы приверженности договору других государств», — заключил Вершинин.

Ранее замглавы МИД РФ заявлял https://news.rambler.ru/politics/51468343-vershinin-rf-prodolzhit-soblyudat-moratoriy-na-yadernye-ispytaniya/, что Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания при условии, что другие страны поступят также.

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