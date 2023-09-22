Баку пообещал Лаврову наказать виновных в гибели миротворцев

В Баку заверили Лаврова в эффективности расследования гибели миротворцев РФ
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Генассамблеи ООН заверил, что расследование гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе дает результаты и виновные понесут наказание. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.
В МИД отметили, что на встрече делегация Азербайджана «вновь принесла извинения России за гибель 20 сентября в Карабахе» миротворческого контингента страны, который находился в регионе.
«Российскую сторону заверили, что проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание», — говорится в тексте.
Также в ходе встречи Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с упором на гуманитарную составляющую и еще ряд актуальных международных проблем.
Напомним, что 20 сентября Минобороны РФ сообщило об обстреле автомобиля с миротворцами РФ в Карабахе. В результате инцидента несколько человек погибло.