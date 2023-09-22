Баку пообещал Лаврову наказать виновных в гибели миротворцев

В МИД отметили, что на встрече делегация Азербайджана «вновь принесла извинения России за гибель 20 сентября в Карабахе» миротворческого контингента страны, который находился в регионе.

«Российскую сторону заверили, что проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание», — говорится в тексте.

Также в ходе встречи Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с упором на гуманитарную составляющую и еще ряд актуальных международных проблем.