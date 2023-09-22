Пушилин прокомментировал ограничение ввоза зерна из Украины

"Мы становимся свидетелями стремительного ухудшения положения главной пешки на международной шахматной доске. Вот уже и встреч на Генассамблее [ООН] все меньше. Даже у [президента Польши Анджея] Дуды не нашлось времени в плотном графике. Позднее, правда, встреча состоялась при помощи посредников, но Польша выставила ряд условий: отзыв иска к ВТО и отказ от запретов на ввоз овощей и фруктов польского производства. Еще и в Конгрессе США выступить не позволили - пришлось довольствоваться лишь камерными встречами. Да, пока мы наблюдаем еще промежуточный этап, но тенденция уже понятна - украинскому "государству" указывают на его место", - написал Пушилин.