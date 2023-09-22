Небензя заявил, что Россия уже вернулась в Африку

"Россия не просто возвращается, а вернулась в Африку, - сказал он. - Все африканские министры, которые встречаются с [главой МИД РФ ] Сергеем Лавровым подтверждают, что у нас растет экономический товарооборот, у нас хорошие политические связи".

Небензя отметил, что Россия также тесно сотрудничает с африканскими странами по линии ООН, где РФ основывает свою позицию на принципе "африканским странам - африканские решения". "Это означает, что не надо навязывать африканцам, как им жить, а лучше помочь им сделать так, как они сами хотят", - добавил он.