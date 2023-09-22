Вершинин: РФ продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания
Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания и продолжит это делать, если и другие страны будут себя так вести. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает «РИА Новости».
«В начале 1990-х годов Россия объявила добровольный мораторий на ядерные испытания и соблюдает его до сих пор», — сказал он на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Вершинин отметил, что РФ и дальше намерена так поступать, но только при условии, что другие ядерные государства «будут вести себя аналогично».
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