Небензя прокомментировал ситуацию с послом Франции в Нигере

"Она [ситуация] абсурдная, конечно, что тут говорить. Французы мотивируют это тем, что не признают эти власти, которые сейчас де-факто являются руководителями Нигера, но есть и другие страны, где тоже происходили известные события, где они де-факто признают эти власти. Они понимают, что это реальность, с которой надо считаться", - сказал он.