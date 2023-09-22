Небензя рассказал об отношении к выступлениям представителей Украины на Совбезе ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя в разговоре с «Известиями» рассказал об отношении к выступлениям представителей Украины на Совбезе ООН. По его словам, он слышал многое, но не «затыкает рот» никому.
Журналист издания спросил у Небензи, как он сдерживается, смотря на таких «персонажей» как Владимир Зеленский, которые приходят в зал Совбеза ООН и «говорят то, что говорят».
«Мы люди толерантные. И много чего тут слышали, не только то, что говорит Зеленский, но и похлеще. Мы никому не запрещаем говорить, не затыкаем рот и не правим те речи, которые они сами себе готовят», — ответил Небензя.
Он отметил, что представители РФ «не запятнали себя неадекватным поведением» не только на Совбезе ООН, но и в Федеральном собрании в отличие «от некоторых коллег».